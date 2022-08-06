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LEGEND CLUB - MILANO

16/09/22
RECKLESS LOVE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

17/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 1)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

17/09/22
RECKLESS LOVE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 2)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

23/09/22
VENEZIA HARDCORE FEST
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)

26/09/22
BLACK STONE CHERRY
ALCATRAZ - MILANO
DETTAGLI EVENTO
IMPLORE + MEMBRANCE + GUESTS
15/10/2022
TRAFFIC CLUB - ROMA
https://www.facebook.com/events/470814517779803/?__cft__[0]=AZWqHFL5wIYTtsfYPvPDfW5xmk1j_tRMkZSUfZ2GQaPMb4G8PufAsjeMnuiVYyt00V5xCZp65KzmoY_VEcoBcUQOlDZ4IdrXIO65oNmWAYPSFcVByBctjn8XWU-kNS7EAZbE36FXcHaG
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IMPLORE +
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