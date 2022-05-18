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OBSCURA + PERSEFONE + DISILLUSION
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16/09/22
RECKLESS LOVE
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17/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 1)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

17/09/22
RECKLESS LOVE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/09/22
METALITALIA.COM FESTIVAL (day 2)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

23/09/22
VENEZIA HARDCORE FEST
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)

26/09/22
BLACK STONE CHERRY
ALCATRAZ - MILANO
DETTAGLI EVENTO
ALL THEM WITCHES + GUESTS
17/10/2022
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
https://www.facebook.com/events/2358254071150057
GRUPPI
ALL THEM WITCHES +
GUESTS
NOTE
Prezzo del biglietto in prevendita: € 23,00
Biglietti disponibili nei punti vendita Ticketone.

Apertura porte ore 19:00
Inizio show ore 20:00
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