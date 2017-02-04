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02/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

03/02/23
KATATONIA + SÓLSTAFIR + SOM
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

03/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
RISERVA SONORA - PINEROLO (TO)

04/02/23
TWILIGHT FORCE + SILVER BULLET + TBA
LEGEND CLUB - MILANO

04/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

10/02/23
TARJA + TEMPERANCE + SERPENTYNE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

12/02/23
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

14/02/23
BULLET FOR MY VALENTINE + JINJER + ATREYU
ALCATRAZ - MILANO

15/02/23
JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

18/02/23
METAL CARNIVAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
ROGER WATERS
27/03/2023
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
GRUPPI
ROGER WATERS
NOTE
I biglietti potranno essere acquistati in anteprima attraverso la presale esclusiva di Virgin Radio che si terrà dalle 10.00 di Mercoledì 14 Settembre alle 23.59 di Giovedì 15 Settembre su virginradio.it

La vendita generale aprirà invece alle 10.00 di Venerdì 16 Settembre su ticketone.it.
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