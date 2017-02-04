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JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

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19/02/23
TRIVIUM + HEAVEN SHALL BURN
ALCATRAZ - MILANO

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TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO

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ACCEPT + WHITE SKULL
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
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ROGER WATERS
28/03/2023
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
GRUPPI
ROGER WATERS
NOTE
I biglietti potranno essere acquistati in anteprima attraverso la presale esclusiva di Virgin Radio che si terrà dalle 10.00 di Mercoledì 14 Settembre alle 23.59 di Giovedì 15 Settembre su virginradio.it

La vendita generale aprirà invece alle 10.00 di Venerdì 16 Settembre su ticketone.it.
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