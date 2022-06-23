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BLACK STONE CHERRY
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29/09/22
SAMAEL + DIABOLICAL
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DETTAGLI EVENTO
TRICK OR TREAT + ARTHEMIS
30/09/2022
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)
https://facebook.com/events/s/20-years-of-trick-or-treat-liv/1251115745710681/
GRUPPI
TRICK OR TREAT +
ARTHEMIS
NOTE
Apertura cancelli: ore 21

Ingresso: 14€
Ingresso Lista Creepy: 12€
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