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GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
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DETTAGLI EVENTO
PALLBEARER + ELDER + IRIST
02/10/2022
BLOOM - MEZZAGO (MI)
GRUPPI
PALLBEARER +
ELDER +
IRIST
NOTE
Porte h. 18,30
Inizio concerti h. 19,30

Ingresso € 20,00 prevendita
€ 25,00 porta.
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