     
 
IN EVIDENZA
Album

Joe Lynn Turner
Belly of the Beast
Autoprodotti

Darko (US)
Oni
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

20/01/23
THE PRIVATEER
Kingdom of Exiles

20/01/23
HEROES AND MONSTERS
Heroes and Monsters

20/01/23
SILVER BULLET
Shadowfall

20/01/23
DRYAD
The Abyssal Plain

20/01/23
BARNABAS SKY
What Comes to Light

20/01/23
TWILIGHT FORCE
At the Heart of Wintervale

20/01/23
BIG CITY
Sunwind Sails

20/01/23
ISSA
Lights of Japan

20/01/23
NOTHINGNESS
Supriminal

20/01/23
CELESTIAL WIZARD
Winds of the Cosmos

CONCERTI

17/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
LEGEND CLUB - MILANO

18/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
TRAFFIC CLUB - ROMA

19/01/23
SHADOW OF INTENT + AVERSIONS CROWN + ANGELMAKER + THE LAST TEN SECONDS OF LIFE
LEGEND CLUB - MILANO

19/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

20/01/23
FLESHGOD APOCALYPSE + OMNIUM GATHERUM + W.E.B. + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/01/23
DIO DRONE FESTIVAL
TEATRO DELLA LIMONAIA - SESTO FIORENTINO (FI)

22/01/23
WARDRUNA
TEATRO DAL VERME - MILANO

23/01/23
WARDRUNA (SOLD OUT)
TEATRO DAL VERME - MILANO

23/01/23
DREAM THEATER
PALAPARTENOPE - NAPOLI

24/01/23
DREAM THEATER
TUSCANY HALL - FIRENZE
DETTAGLI EVENTO
LEPROUS + KALANDRA
27/02/2023
FABRIQUE - MILANO
GRUPPI
LEPROUS +
KALANDRA
NOTE
Prezzo del biglietto in prevendita: € 30,00 + d.p.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 35,00
ULTIMI COMMENTI
17/01/2023 - 11:55
SAXON: ecco i dettagli del nuovo album di cover \"More Inspirations\"
16/01/2023 - 10:27
MORK: i dettagli del nuovo disco "Dypet"
16/01/2023 - 16:43
IN FLAMES: online il singolo “Meet Your Maker”
16/01/2023 - 12:49
BEYOND THE BLACK: guarda la clip di "Free Me" dall'album omonimo
16/01/2023 - 12:40
HOST: "My Only Escape" è il terzo singolo dal disco di debutto
16/01/2023 - 10:38
DARK TRANQUILLITY: iniziati i lavori per il nuovo album
15/01/2023 - 00:14
ROBIN MCAULEY: ascolta il nuovo singolo "Feel Like Hell"
14/01/2023 - 12:58
ORGY: ascolta il nuovo singolo "Empty"
14/01/2023 - 09:31
HATESPHERE: annunciano il nuovo album
14/01/2023 - 10:23
OBITUARY: tutto il nuovo "Dying of Everything" in streaming
ULTIMI COMMENTI
16/01/2023
Articolo
HOLLYBLOOD
#30 - Deathgasm
06/01/2023
Articolo
METALLIZED CHARTS 2022
Le classifiche della Redazione
16/09/2012
Articolo
RACCONTARE IL MITO
# 29 - Italian Monsters of Rock, Auditorium Flog (FI), 20/11/1993
10/01/2023
Live Report
ØJNE + VOTTO + FLOWERS AND SHELTERS + FRANEK WINDY & THE METAL GOSSIP + MALERBAE
La Tenda, Modena (MO), 5/1/2023
18/10/2014
Articolo
DONNE ROCCIOSE
# 17 - Floor Jansen
ULTIMI COMMENTI
83
87
84
88
78
95
85
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     