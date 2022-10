DETTAGLI EVENTO COUNTERPARTS + JUSTICE FOR THE DAMNED + THROWN 14/10/2022 C. S. RIVOLTA - VENEZIA https://www.facebook.com/events/595590365335880 GRUPPI

COUNTERPARTS +

JUSTICE FOR THE DAMNED +

THROWN NOTE

15€ + ddp in prevendita disponibili sul circuito eventbrite

20€ in cassa