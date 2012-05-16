09/12/22
HARAKIRI FOR THE SKY
Harakiri for the Sky (MMXXII Edition)
09/12/22
HIGHLORD
Freakin Out of Hell
09/12/22
FAUST
Death from Beyond
09/12/22
TARMAT
Out of the Blue
09/12/22
HYPERWULFF
Volume Three: Burrowing Kingdoms
09/12/22
KANSAS
Another Fork in the Road – 50 Years of Kansas
09/12/22
WANG WEN
Painful Clown & Ninja Tiger
09/12/22
LIONHEART
Welcome To The West Coast III
09/12/22
CROSSES
Permanent.Radiant
09/12/22
JOURNEY
Live in Concert at Lollapalooza
09/12/22
HEILUNG + EIVOR + LILI REFRAIN
ALCATRAZ - MILANO
09/12/22
CHRIS BAY
LEGEND CLUB - MILANO
09/12/22
MESSA
SOTTOSCALA - LATINA
09/12/22
THE MODERN AGE SLAVERY + SCREAM3DAYS
ZIGGY CLUB - TORINO
09/12/22
PURO ACCIAIO METAL FEST
DISSESTO CULT - TIVOLI TERME (RM)
10/12/22
CHRIS BAY
DISSESTO MUSICALE - TIVOLI (RM)
10/12/22
MESSA
BURIDDA - GENOVA
10/12/22
SELVANS + BURIAL + AMTHRYA
(TEMPORANY) HYDRO - BIELLA
11/12/22
MESSA
LUPUS IN FABULA - NIMIS (UD)
14/12/22
ZEAL & ARDOR
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)