     
 
IN EVIDENZA
Album

Darkthrone
Astral Fortress
Autoprodotti

Wizzo
Most Severe Crisis
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

11/11/22
ENUFF Z`NUFF
Finer than Sin

11/11/22
ZEKE SKY
Intergalactic Demon King

11/11/22
DREAM UNENDING
Song of Salvation

11/11/22
DRUDKH
All Belong to the Night

11/11/22
SPIDER GOD
Fly in the Trap

11/11/22
GALDERIA
Endless Horizon

11/11/22
XENTRIX
Seven Words

11/11/22
BONECARVER
Carnage

11/11/22
BRUCE SPRINGSTEEN
Only the Strong Survive

11/11/22
CONSTELLATIA
Magisterial Romance

CONCERTI

10/11/22
WITHIN TEMPTATION + EVANENSCENCE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

10/11/22
ANVIL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

11/11/22
DESTRAGE
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO

11/11/22
ANVIL + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

12/11/22
DESTRAGE
THE FACTORY - VERONA

12/11/22
(HED) P.E.
LEGEND CLUB - MILANO

12/11/22
ANVIL + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

13/11/22
RIVERS OF NIHIL + ARCHSPIRE + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/11/22
AMORPHIS + ELUVEITIE + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

13/11/22
THE HU + TBA
ALCATRAZ - MILANO
DETTAGLI EVENTO
MESSA + ZEKE + WOJTEK
18/11/2022
CENTRO SOCIALE RIVOLTA - MARGHERA (VE)
https://www.facebook.com/events/675934574073420/
GRUPPI
MESSA +
ZEKE +
WOJTEK
NOTE
Porte aperte alle 21:00
Alla porta - 10 euro
ULTIMI COMMENTI
10/11/2022 - 18:49
OBITUARY: i dettagli del nuovo disco ''Dying of Everything'', guarda il video di ''The Wrong Time''
10/11/2022 - 17:54
IGGY POP: annuncia per gennaio il nuovo album ''Every Loser''
10/11/2022 - 17:45
AHAB: i dettagli di ''The Coral Tombs'', in uscita a gennaio
09/11/2022 - 12:47
DREAM THEATER: tornano in Italia per tre date
05/11/2022 - 12:09
AMORPHIS: ascolta l'inedita ''The Well'' da ‘‘Halo (Tour Edition)’’
09/11/2022 - 15:50
TRIPTYKON: nel 2023 registreranno il nuovo disco
09/11/2022 - 15:56
SODOM: al lavoro sul nuovo album
09/11/2022 - 10:32
URIAH HEEP: i dettagli completi del nuovo album ''Chaos & Colour''
09/11/2022 - 13:15
COAL CHAMBER: annunciano una nuova reunion
09/11/2022 - 12:52
DREAM UNENDING: tutto il nuovo ''Song of Salvation'' in streaming
ULTIMI COMMENTI
06/11/2022
Live Report
AGNOSTIC FRONT + CHARGER + SPIRIT WORLD + LAST HOPE
Circolo Magnolia, Milano (MI), 24/10/2022
29/10/2022
Live Report
RHAPSODY OF FIRE
Palatagliate, Lucca (LU), 29-10-2022
30/10/2022
Intervista
SADIST
Ognuno ha i propri mostri
21/10/2022
Articolo
L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE
# 38 - Greta Van Fleet, Dare, Celestial Season, Dvne, Cheap Trick, Archgoat, Chevelle e altri golosi stuzzicchini per voi...
20/10/2022
Live Report
URIAH HEEP
Teatro Dal Verme, Milano (MI), 18/10/2022
ULTIMI COMMENTI
90
83
85
81
89
85
68
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     