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https://www.facebook.com/events/518683163473123/?ref=newsfeed
GRUPPI
Carpathian Forest
NOTE
apertura porte ore 15

info biglietti: nihil_management@live.it
INGRESSO CON TESSERA ACSI

Possibilità di cenare al locale
Ampio parcheggio FREE
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