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Primo settore: € 120.00
Secondo Settore: € 90.00
Balconata: € 60.00

I biglietti sono disponibili su Ticketone, su Ticketmaster, in tutti punti vendita autorizzati Ticketone e Ticketmaster.
Il prezzo del biglietto è comprensivo degli ingressi per i due giorni di eventi.
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