23/04/23
STORM SEEKER
Nautic Force
24/04/23
VALGRIND
Millennium Of Night Bliss
27/04/23
TERAMAZE
Dalla Volta
27/04/23
GLEN MATLOCK
Consequences Coming
28/04/23
THE DAMNED
Darkadelic
28/04/23
ENFORCED
War Remains
28/04/23
MAJESTY
Back to Attack
28/04/23
NECRONOMICON
Constant to Death
28/04/23
ICED EARTH
Hellrider
28/04/23
LUNAR CHAMBER
Shambhallic Vibrations
23/04/23
MICHAEL ANGELO BATIO + GUS G. + ROWAN ROBERTSON + ANDY MARTONGELLI
TEATRO LUIGI MERCANTINI - RIPATRANSONE (AP)
24/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO DAL VERME - MILANO
26/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO AUGUSTEO - NAPOLI
28/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO POLITEAMA GRECO - LECCE
28/04/23
ROGER WATERS
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)
28/04/23
MARILLION
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
29/04/23
JOE SATRIANI
AUDITORIUM CONCILIAZIONE - ROMA
29/04/23
TIVOLI METAL FEST
DISSESTO CULT - Tivoli (RM)
30/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO VERSI - FIRENZE
30/04/23
WRF FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)