     
 
IN EVIDENZA
Album

Spiritus Mortis
The Great Seal
Autoprodotti

Fugitive
Maniac
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

29/11/22
DEFYING PLAGUE
Leviathan of Rot

01/12/22
LYZZARD
The Abyss

02/12/22
VEILBURNER
VLBRNR

02/12/22
AMBERIAN DAWN
Take a Chance - A Metal Tribute to ABBA

02/12/22
ENSLAVED
Yggdrasill (ristampa)

02/12/22
WRITTEN IN BLOOD
Written in Blood

02/12/22
DESTROYER 666
Never Surrender

02/12/22
OBVURT
Triumph Beyond Adversity

02/12/22
CELESTIAL SEASON
Mysterium II

02/12/22
ISAFJORD
Hjartastjak

CONCERTI

30/11/22
NILE + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/12/22
NILE + GUESTS
LARGO VENUE - ROMA

01/12/22
IN FLAMES + AT THE GATES + IMMINENCE + ORBIT CULTURE
ALCATRAZ - MILANO

02/12/22
NILE + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

02/12/22
HAGGARD
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

03/12/22
HAGGARD
ARCI TOM - MANTOVA

05/12/22
AIRBOURNE + CROBOT + SPECIAL GUEST
ALCATRAZ - MILANO

05/12/22
VOIVOD
CUEVA ROCK - CAGLIARI

06/12/22
VOIVOD
BLOOM - MEZZAGO (MI)

07/12/22
SELVANS + BURIAL + GATES OF DOOM
LUPUS IN FABULA - NIMIS (UD)
DETTAGLI EVENTO
MESSA
04/01/2023
DEMODÈ CLUB - MODUGNO (BA)
GRUPPI
MESSA
ULTIMI COMMENTI
25/11/2022 - 09:12
BLIND GUARDIAN: in Italia il prossimo mese di ottobre per due date
26/11/2022 - 18:57
EUROPE: in studio a maggio 2023
25/11/2022 - 17:46
HOST: guarda la clip di ''Hiding from Tomorrow'' dal disco di debutto
24/11/2022 - 09:36
GUTALAX: i dettagli del concerto di domani a Milano
24/11/2022 - 21:20
RAMMSTEIN: ecco il video di ''Adieu''
11/11/2022 - 10:22
MARILLION: i dettagli della doppia data in Italia in occasione del Marillion Weekend
24/11/2022 - 16:27
MEMORIAM: annunciano il nuovo disco ''Rise to Power''
24/11/2022 - 14:23
JUDICATOR: ascolta il nuovo disco ''The Majesty of Decay''
06/10/2022 - 12:24
IRON MAIDEN: tornano in Italia a luglio 2023
24/11/2022 - 09:06
WHISKEY RITUAL: i dettagli del nuovo album ''Kings'', ecco il video di ''Trve Escort''
ULTIMI COMMENTI
15/11/2022
Live Report
ANVIL + HARSH + DISBELIEVER
Legend Club, Miano (MI), 10/11/2022
15/11/2022
Live Report
MICHAEL GIRA + KRISTOF HAHN
Chiesa di San Barbaziano, Bologna (BO), 6/11/2022
10/11/2022
Live Report
SCHELETRO + NABAT + GÜERRA + DIARIO DI BORDO + SKYTEA FOR WARRIORS
Libera Officina, Modena (MO), 29/10/22
06/11/2022
Live Report
AGNOSTIC FRONT + CHARGER + SPIRIT WORLD + LAST HOPE
Circolo Magnolia, Milano (MI), 24/10/2022
29/10/2022
Live Report
RHAPSODY OF FIRE
Palatagliate, Lucca (LU), 29-10-2022
ULTIMI COMMENTI
64
80
84
86
85
84
73
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     