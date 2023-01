DETTAGLI EVENTO ACCEPT + WHITE SKULL 24/02/2023 LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI) https://www.facebook.com/events/655378252631056/?ref=newsfeed GRUPPI

ACCEPT +

White Skull NOTE

Prezzo del biglietto in prevendita: €32,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €37,00

Biglietti in vendita da lunedì 21 Novembre ore 10 su Ticketone, Mailticket e Dice.