DETTAGLI EVENTO KNOTFEST 25/06/2023 ARENA PARCO NORD - BOLOGNA GRUPPI

SLIPKNOT +

Amon Amarth +

I Prevail +

Lorna Shore +

Nothing More + Bleed From Within +

Destrage +

tba NOTE

I biglietti per Knotfest Italy saranno in vendita in esclusiva per i Membri Premium di Knotfest da oggi alle ore 10.

Prevendita generale su

Ticketone e su Knotfest.com/Italy da domani, 7 dicembre, alle ore 10:00.