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14/01/23
ELLENDE + SEDNA + MOTHER AUGUSTA + DUIR
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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ISOLA ROCK WINTER
THE FACTORY - VERONA

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LEGEND CLUB - MILANO

18/01/23
MONSTROSITY + ORIGIN + REJECT THE SICKNESS + INTREPID
TRAFFIC CLUB - ROMA

19/01/23
SHADOW OF INTENT + AVERSIONS CROWN + ANGELMAKER + THE LAST TEN SECONDS OF LIFE
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
METAL CARNIVAL
18/02/2023
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
https://www.facebook.com/events/704424704240467
GRUPPI
TRICK OR TREAT +
Hellfox +
Beriedir +
Burning Butterfly
NOTE
Contributo per la serata 12€
Ingresso riservato ai soci AICS
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