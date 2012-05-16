15/12/22
DOD HAP
Black Sun
16/12/22
HIGHWAY QUEEN
Bitter Soul
16/12/22
HARTLIGHT
From Midland and Beyond
20/12/22
FLESHGORE
Carnival of Flesh
20/12/22
GODWATT
Vol. III
23/12/22
OCCULSED
Parturition of Adulteration
05/01/23
SONS OF CULT
Back to the Beginning
06/01/23
ANTI-FLAG
Lies They Tell Our Children
06/01/23
IGGY POP
Every Loser
10/01/23
THY DARKENED SHADE
Liber Lvcifer II - Mahapralaya
11/12/22
MESSA
LUPUS IN FABULA - NIMIS (UD)
14/12/22
ZEAL & ARDOR
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
16/12/22
MESSA
LEGEND CLUB - MILANO
17/12/22
CRIPPLE BASTARDS + GAME OVER + EXTIRPATION + ABDUCTION
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
17/12/22
MESSA
THE FACTORY - VERONA
18/12/22
EMPEROR + MAYHEM + NECROMASS + SELVANS
ALCATRAZ - MILANO
28/12/22
SCARLET RECORDS FEST (day 1)
LEGEND CLUB - MILANO
29/12/22
SCARLET RECORDS FEST (day 2)
LEGEND CLUB - MILANO
04/01/23
MESSA
DEMODÈ CLUB - MODUGNO (BA)
06/01/23
MESSA
URBAN - PERUGIA