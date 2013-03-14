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GRUPPI
THE LAST INTERNATIONALE +
GUESTS
NOTE
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Biglietti in vendita venerdì 9 dicembre alle ore 10:00 su Ticketone.
Prezzo del biglietto in prevendita: € 22,00 + d.p.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 26,00
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