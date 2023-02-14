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21/04/23
ALPHA WOLF + KING810 + TEN56 + XILE
LEGEND CLUB - MILANO

21/04/23
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CAMPUS INDUSTRY - PARMA

22/04/23
RHAPSODY OF FIRE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

22/04/23
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
DETTAGLI EVENTO
ICE NINE KILLS + SKYND
14/05/2023
ALCATRAZ - MILANO
GRUPPI
ICE NINE KILLS +
SKYND
NOTE
ORARI
Apertura cancelli ore 19:00
Inizio concerti ore 20:00

BIGLIETTI
Prezzo del biglietto in prevendita: €27,50 + d.p.
Prezzo del biglietto in cassa il giorno del concerto: €32
I biglietti sono disponibili su Ticketone.
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