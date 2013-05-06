31/03/23
ELLEREVE
Reminescence
31/03/23
OLDE THRONE
In the Land of Ghosts
31/03/23
VISIONS OF ATLANTIS
Pirates Over Wacken
31/03/23
BLAZE OF SORROW
Vultus Fati
31/03/23
AVALAND
The Legend of the Storyteller
31/03/23
ISAAK
Hey
31/03/23
THE ONGOING CONCEPT
Again
31/03/23
VREDENSDAL
Sonic Devotion to Darkness
31/03/23
KOMMAND
Death Age
31/03/23
LAST IN LINE
Jericho
01/04/23
TOM POWER FEST
ARCI TOM - MANTOVA
11/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
LEGEND CLUB - MILANO
12/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
14/04/23
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
21/04/23
ALPHA WOLF + KING810 + TEN56 + XILE
LEGEND CLUB - MILANO
21/04/23
OVERKILL + GUESTS
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
22/04/23
RHAPSODY OF FIRE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
22/04/23
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
22/04/23
MONSTER OF REZ
ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRITURISMO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
23/04/23
MICHAEL ANGELO BATIO + GUS G. + ROWAN ROBERTSON + ANDY MARTONGELLI
TEATRO LUIGI MERCANTINI - RIPATRANSONE (AP)