     
 
IN EVIDENZA
Album

Katatonia
Sky Void of Stars
Autoprodotti

Black Paisley
Human Nature
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

10/02/23
IN FLAMES
Foregone

10/02/23
STORM{O}
Endocannibalismo

10/02/23
DELAIN
Dark Waters

10/02/23
PIERCE THE VEIL
The Jaws of Life

10/02/23
OAK
Disintegrate

10/02/23
DISTANT
Heritage

10/02/23
INFINITE & DIVINE
Ascendancy

10/02/23
DARKTHRONE
Goatlord: Original

10/02/23
WIG WAM
Out of the Dark

10/02/23
T3NORS
Naked Soul

CONCERTI

04/02/23
TWILIGHT FORCE + SILVER BULLET + TBA
LEGEND CLUB - MILANO

04/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

10/02/23
TARJA + TEMPERANCE + SERPENTYNE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

12/02/23
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

14/02/23
BULLET FOR MY VALENTINE + JINJER + ATREYU
ALCATRAZ - MILANO

15/02/23
JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

18/02/23
METAL CARNIVAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

19/02/23
TRIVIUM + HEAVEN SHALL BURN
ALCATRAZ - MILANO

20/02/23
TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO

24/02/23
ACCEPT + WHITE SKULL
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
DETTAGLI EVENTO
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
11/04/2023
LEGEND CLUB - MILANO
https://www.facebook.com/events/2043495669195089/
GRUPPI
RAGE +
BRAINSTORM +
SKANNERS
NOTE
Biglietti disponibili su Dice a 29,90€
ULTIMI COMMENTI
04/02/2023 - 12:35
THUNDERMOTHER: si separano da cantante, bassista e batterista
04/02/2023 - 09:16
KORN: disponibile l'EP ''Requiem Mass''
03/02/2023 - 12:04
FROZEN CROWN: il video di ''Black Heart'' dal nuovo ''Call of the North''
12/12/2022 - 16:35
ARCTIC RAIN: diffuso il video ufficiale di ''Unity''
03/02/2023 - 08:57
SLIPKNOT: ascolta la nuova ''Bone Church''
03/02/2023 - 08:00
METAL CHURCH: presentano il nuovo cantante
02/02/2023 - 18:58
PAUL GILBERT: ascolta ''Holy Diver'', il primo singolo dal nuovo ''The Dio Album''
01/02/2023 - 13:48
OZZY OSBOURNE: annulla il tour europeo
01/02/2023 - 22:17
ALL FOR METAL: disponibile il terzo inedito
12/01/2023 - 16:51
VILLAGERS OF IOANNINA CITY: a marzo il live album ''Through Space and Time''
ULTIMI COMMENTI
31/01/2023
Articolo
BLUES – La musica del diavolo
La transizione dal blues del Delta al blues/rock inglese e statunitense degli anni 60 e 70
25/01/2023
Live Report
CREEPIN' DEATH
Thrash Metal Night, BLAH BLAH (TO), 25/01/2023
04/02/2017
Articolo
THE DEATH ARCHIVES: MAYHEM 1984-94
La recensione
16/01/2023
Articolo
HOLLYBLOOD
#30 - Deathgasm
18/01/2023
Intervista
17 CRASH
Resettare una generazione
ULTIMI COMMENTI
92
76
70
90
62
82
70
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     