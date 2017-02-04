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ALCATRAZ - MILANO

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JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

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METAL CARNIVAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

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TRIVIUM + HEAVEN SHALL BURN
ALCATRAZ - MILANO

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TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO

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ACCEPT + WHITE SKULL
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

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GORGOROTH + DOODSWENS
LEGEND CLUB - MILANO

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BLACK OVER MILAN (day one)
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
12/04/2023
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
https://www.facebook.com/events/555180799981290/
GRUPPI
RAGE +
BRAINSTORM +
SKANNERS
NOTE
Quota di partecipazione: 25€ (in prevendita fino a lunedì 10/03) - 30€ (in cassa il giorno dell\'evento) con tessera AICS.
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