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KATATONIA + SÓLSTAFIR + SOM
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MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
RISERVA SONORA - PINEROLO (TO)

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04/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

10/02/23
TARJA + TEMPERANCE + SERPENTYNE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

12/02/23
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

14/02/23
BULLET FOR MY VALENTINE + JINJER + ATREYU
ALCATRAZ - MILANO

15/02/23
JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

18/02/23
METAL CARNIVAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
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https://www.facebook.com/events/624684086083557
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