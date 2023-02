DETTAGLI EVENTO TOM POWER FEST 01/04/2023 ARCI TOM - MANTOVA https://www.facebook.com/events/3429705970682371 GRUPPI

VISION DIVINE

SECRET SPHERE

FROM THE DEPTH

STRANGER VISION

LIONSOUL NOTE

Ingresso 20 euro+d.p. in prevendita, 23 euro in cassa la sera dell\'evento - Evento riservato ai soci Arci con tessera 2022/23 (è possibile farla in loco al costo di 10 euro il giorno dell\'evento)