10/02/23
IN FLAMES
Foregone
10/02/23
STORM{O}
Endocannibalismo
10/02/23
DELAIN
Dark Waters
10/02/23
PIERCE THE VEIL
The Jaws of Life
10/02/23
OAK
Disintegrate
10/02/23
DISTANT
Heritage
10/02/23
INFINITE & DIVINE
Ascendancy
10/02/23
DARKTHRONE
Goatlord: Original
10/02/23
WIG WAM
Out of the Dark
10/02/23
T3NORS
Naked Soul
04/02/23
TWILIGHT FORCE + SILVER BULLET + TBA
LEGEND CLUB - MILANO
04/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
10/02/23
TARJA + TEMPERANCE + SERPENTYNE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
12/02/23
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA
14/02/23
BULLET FOR MY VALENTINE + JINJER + ATREYU
ALCATRAZ - MILANO
15/02/23
JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
18/02/23
METAL CARNIVAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
19/02/23
TRIVIUM + HEAVEN SHALL BURN
ALCATRAZ - MILANO
20/02/23
TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO
24/02/23
ACCEPT + WHITE SKULL
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)