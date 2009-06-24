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ROGER WATERS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
https://www.facebook.com/events/694065285539573/
GRUPPI
SINISTER
NODE
CROWDEAD
RAWFOIL
SLUG GORE
DISCIPLINA
NOTE
Apertura porte: ore 16.00
Inizio live show: ore 16.30

Ingresso in cassa: 20€
Ingresso in prevendita: 17€ + d.p.
INGRESSO CON TESSERA ACSI
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