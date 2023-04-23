24/06/23
MEMBRANCE
Undead Island
24/06/23
GRIS / SOMBRES FORETS
Ordalie
30/06/23
DUSK (SAU)
Spectrums
30/06/23
RAVEN
All Hell’s Breaking Loose
30/06/23
THE HU
The Rumble of Thunder (Deluxe Edition)
30/06/23
HELLWITCH
Annihilational Intercention
30/06/23
VIRGIN STEELE
The Passion of Dyonisus
30/06/23
BEFORE THE DAWN
Stormbringers
30/06/23
CALICO JACK
Isla de la Muerte
30/06/23
SCHATTENMANN
Dia de Muertos
24/06/23
PORCUPINE TREE
CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA
25/06/23
KNOTFEST
ARENA PARCO NORD - BOLOGNA
25/06/23
BUTCHER BABIES + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
27/06/23
DEEP PURPLE
PARCO DUCALE - PARMA
29/06/23
KISS + SKID ROW
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA
29/06/23
DEEP PURPLE
SFERISTERIO - MACERATA
30/06/23
DEEP PURPLE
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
01/07/23
RAMMSTEIN + GUESTS
STADIO EUGANEO - PADOVA
01/07/23
JETHRO TULL
BELVEDERE SAN LEUCIO - CASERTA
02/07/23
HOLLYWOOD VAMPIRES + GUESTS
PIAZZA CASTELLO - MAROSTICA (VI)