10/07/23
DEAD AND RIPPING
Blackened Cerebral Rifts
14/07/23
VOYAGER
Fearless In Love
14/07/23
ROBLEDO
Broken Soul
14/07/23
THE DEVIL`S TRADE
Vidékek vannak idebenn
14/07/23
EDGE OF PARADISE
Hologram
14/07/23
CALLIGRAM
Position | Momentum
14/07/23
AETHERIAN
At Storms Edge
14/07/23
FREEDOM CALL
The M.E.T.A.L. Fest
14/07/23
SCREAM MAKER
Land of Fire
14/07/23
VENDETTA
Black as Coal
08/07/23
GUNS N’ ROSES
CIRCO MASSIMO - ROMA
08/07/23
HEAVENFALL + MAINPAIN + UNSCARRED + WICKED ASYLUM + LIFEBREATH
COOP RINASCITA - ABBIATEGRASSO (MI)
09/07/23
HARDCORE SUPERSTAR + GUESTS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA
11/07/23
MASSACRE + NECROSY + PUTRIDITY
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
17/07/23
IGGY POP
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
22/07/23
BARDOMAGNO
I TRE SANTI DELLA SAGINA - BISCEGLIE (BT)
04/08/23
BARDOMAGNO
MONTELAGO FESTIVAL - SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)
04/08/23
HELLRIPPER + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO
05/08/23
METAL FOR EMERGENCY
OPEN AIR - FILAGO (BG)
05/08/23
BARDOMAGNO
LA SETTIMANA MEDIOEVALE - TRANI (BT)