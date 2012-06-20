07/07/23
THE RAVEN AGE
Blood Omen
07/07/23
BLAZE BAYLEY
Damaged Strange Different and Live
07/07/23
KIKIMORA
For a Broken Dime
07/07/23
BLACKBRAID
Blackbraid II
07/07/23
WITHERING SCORN
Prophets of Demise
07/07/23
ETERNITY
Mundicide
07/07/23
FEN
Monuments Of Absence
07/07/23
FEUERSCHWANZ
Fegefeuer
07/07/23
WINTERAGE
Nekyia
07/07/23
NITA STRAUSS
The Call of the Void
04/07/23
AIRBOURNE + ROYAL REPUBLIC
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE
06/07/23
EUROPE
FERRARA SUMMER FEST - FERRARA
08/07/23
GUNS N’ ROSES
CIRCO MASSIMO - ROMA
08/07/23
HEAVENFALL + MAINPAIN + UNSCARRED + WICKED ASYLUM + LIFEBREATH
COOP RINASCITA - ABBIATEGRASSO (MI)
09/07/23
HARDCORE SUPERSTAR + GUESTS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA
11/07/23
MASSACRE + NECROSY + PUTRIDITY
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
17/07/23
IGGY POP
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
22/07/23
BARDOMAGNO
I TRE SANTI DELLA SAGINA - BISCEGLIE (BT)
04/08/23
BARDOMAGNO
MONTELAGO FESTIVAL - SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)
04/08/23
HELLRIPPER + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO