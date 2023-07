DETTAGLI EVENTO METALITALIA.COM FESTIVAL (day one) 16/09/2023 LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI) GRUPPI

VENOM

TBA NOTE

BIGLIETTI

Giornata Singola in prevendita 42 + d.p.

alla cassa 50

Abbonamento 2 giorni in prevendita 69 + d.p.

alla cassa 80