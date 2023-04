DETTAGLI EVENTO TIVOLI METAL FEST 29/04/2023 DISSESTO CULT - Tivoli (RM) GRUPPI

SHOCKPROOF - Thrash Metal da Roma

GOAT VOMIT NOISE - Black Metal da Ancona

CRIMINAL MADHOUSE CONSPIRACY - Thrash/Death Metal da Roma

RAWNESS OBSOLETE - Black Metal da Firenze

WIDTHOUT - Nu-Metal da Roma NOTE

Apertura h 20.00

Ingresso 10€ tesserati Arci/23



A24 uscita Tivoli

da RomaTiburtina fermata Bagni di Tivoli

Roma Ponte Mammolo Metro B bus Roma -Tivoli fermata Villalba (Guidonia Montecelio)

Al Dissesto Cult è possibile rinnovare la tessera Arci o iscriversi per la prima volta

Puoi fare domanda di pre-iscrizione al link

https://portale.arci.it/preadesione/dissestocult/

per poi ritirare la tessera direttamente al Circolo.

Salva il modulo di risposta e presentalo all’ ingresso del circolo.



La tessera valida fino al 30 settembre 2023

Con questa tessera puoi accedere a un’intera stagione di attività, eventi e manifestazioni presso tutti i circoli Arci di Roma e d’Italia e

usufruire delle scontistiche che potete trovare su www.arci.it/convenzioni/