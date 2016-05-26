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Disgraced Emanations from a Tranquil State

CONCERTI

18/03/24
DECAPITATED + INCANTATION + NERVOSA + KASSOGHTA
TRAFFIC CLUB - ROMA

19/03/24
MOTHER MOTHER
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO

20/03/24
MESHUGGAH + THE HALO EFFECT + MANTAR
ALCATRAZ - MILANO

20/03/24
EXTERMINATION DISMEMBERMENT + GUESTS
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

21/03/24
GENUS ORDINIS DEI + GUESTS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

21/03/24
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

21/03/24
THE ROSE
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

21/03/24
KRASUE + ANTARES + WAH ‘77
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

21/03/24
DARK NOISE + SPEM
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

22/03/24
ANGRA
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
DETTAGLI EVENTO
LORD OF THE LOST + GUESTS
24/03/2024
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
GRUPPI
LORD OF THE LOST +
GUESTS
NOTE
BIGLIETTI:
Prezzo del biglietto in prevendita: € 27,00 + d.p.
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 32,00
I biglietti saranno disponibili su Ticketone a partire da venerdì 5 maggio alle ore 12:00.
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