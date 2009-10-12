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12/11/23
CORPSESSED + DEAD CHASM
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA

12/11/23
YNGWIE MALMSTEEN
HALL - PADOVA

12/11/23
YNGWIE MALSTEEN + LIMBERLOST + STEVE RAMONE
HALL - PADOVA

12/11/23
STICK MEN
BRAVO CAFFÈ - BOLOGNA

12/11/23
GLEN HANSARD
TEATRO DAL VERME, VIA S. GIOVANNI SUL MURO 2 - MILANO

12/11/23
HELLRIDE CLUB METALFEST
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

13/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
ORION - CIAMPINO (RM)

13/11/23
PROTOMARTYR
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

14/11/23
THE DARKNESS + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO

14/11/23
STICK MEN
TEATRO AUDITORIUM UNICAL - RENDE (CS)
DETTAGLI EVENTO
DEWOLFF + GUESTS
17/11/2023
LEGEND CLUB - MILANO
GRUPPI
DEWOLFF +
GUESTS
NOTE
Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.
Posto unico in piedi: € 17,00 + prev. / € 20,00 in cassa la sera del concerto.
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