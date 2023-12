DETTAGLI EVENTO EXTREME + THE LAST INTERNATIONALE 16/12/2023 ALCATRAZ - MILANO GRUPPI

EXTREME +

THE LAST INTERNATIONALE NOTE

BIGLIETTI

Prezzo del biglietto in prevendita: 40,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: 46,00

Prezzo di Extreme Soundcheck Experience: 207,04

Il pacchetto include:

Biglietto di accesso allo show Posto unico in piedi

Partecipazione al soundcheck

Poster esclusivo e autografato

Foto di gruppo davanti al palco con gli Extreme

Laminato VIP commemorativo*

Ingresso anticipato

*Il laminato ha solo scopo commemorativo. Non acquisisce o autorizza laccesso alla Venue, aree VIP o backstage.