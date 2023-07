DETTAGLI EVENTO ROCK INN SOMMA 13/07/2023 VIA PROCESSIONE - SOMMA LOMBARDO (VA) GRUPPI

BOUNCING THE OCEAN (23:30) +

BLAK VOMIT (22:25) +

ON-OFF (21:30) +

SANGUE AMARO (20:45) +

NETHER NOVA (20:00) NOTE

Tutte le sere sará attivo uno stand gastronomico con opzioni vegane ed una selezione di ottime birre. Saranno presenti anche bancarelle di vario genere. L\'ingresso a tutte le serate sará gratuito come sempre.