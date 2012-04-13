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The Way Of All Flesh Is Decay

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Black as Coal

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The M.E.T.A.L. Fest

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Relaunch III

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MASSACRE + NECROSY + PUTRIDITY
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/07/23
ROCK INN SOMMA
VIA PROCESSIONE - SOMMA LOMBARDO (VA)

14/07/23
ROCK INN SOMMA
VIA PROCESSIONE - SOMMA LOMBARDO (VA)

15/07/23
ROCK INN SOMMA
VIA PROCESSIONE - SOMMA LOMBARDO (VA)

16/07/23
ROCK INN SOMMA
VIA PROCESSIONE - SOMMA LOMBARDO (VA)

17/07/23
IGGY POP
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

22/07/23
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I TRE SANTI DELLA SAGINA - BISCEGLIE (BT)

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MONTELAGO FESTIVAL - SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)

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HELLRIPPER + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO

05/08/23
METAL FOR EMERGENCY
OPEN AIR - FILAGO (BG)
DETTAGLI EVENTO
ROCK INN SOMMA
16/07/2023
VIA PROCESSIONE - SOMMA LOMBARDO (VA)
GRUPPI
OPERA IX (23:15) +
CULTUS SANGUINE (22:10) +
THE KILLERFREAKS (21:15) +
BLUT (20:30) +
CHRYSARMONIA (19:30)
NOTE
Tutte le sere sará attivo uno stand gastronomico con opzioni vegane ed una selezione di ottime birre. Saranno presenti anche bancarelle di vario genere. L\'ingresso a tutte le serate sará gratuito come sempre.
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