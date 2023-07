DETTAGLI EVENTO VALLORCH + TOL MORWEN + NORSEMEN 16/07/2023 TRATTORIA DA GUIDO - FIORANO MODENESE (MO) GRUPPI

Domenica 16 luglio, a partire dalle ore 17 , ritorna a grande richiesta lo Skål Fest, quest’anno sotto forma di vero e proprio festival musicale e culinario a tema vichingo, con una line up d’eccezione.

L’evento si svolgerà presso Trattoria da Guido, via Rio Salse, 2° Tronco, 8, Fiorano Modenese, Modena.Headliner della serata saranno infatti i veneti VALLORCH, veri e proprio pionieri del folk italico. Prima di loro i TOL MORWEN, pronti a scaldare le chitarre in vista dei Metal Days ed i NORSEMEN, ensemble dedito ad un death metal a tematiche norrene.Battaglie di rievocazione storica, bancarelle, lanciatori di coltelli, lettura delle rune e cibi a tema, saranno accompagnati da fiumi di birra e idromele;Per l’occasione sarà presente l’associazione Lancio di Coltelli “ALCA Gli Orsi”, pronta a divulgare e a farvi toccare con mano questa fantastica disciplina e i “VIGR VEL”, celebre gruppo di rievocazione vichinga che da anni pone la qualità dei costumi e la spettacolarità dei combattimenti al centro del proprio progetto.