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MONTELAGO FESTIVAL - SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)

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HELLRIPPER + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO

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LACUNA COIL - WAVE SUMMER MUSIC
Villa Bellini - Catania Via Etnea

04/08/23
LACUNA COIL - WAVE SUMMER MUSIC (After Party)
Blu Playa - Catania, Viale Kennedy 11

04/08/23
JEROMES DREAM + PUT PÙRANA + DELL’ANIMA NELLA SERPE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA

05/08/23
METAL FOR EMERGENCY
OPEN AIR - FILAGO (BG)
DETTAGLI EVENTO
JEROMES DREAM + PUT PÙRANA + DELL’ANIMA NELLA SERPE
04/08/2023
CENTRALE ROCK PUB - ERBA
GRUPPI
JEROMES DREAM +
PUT PÙRANA +
DELL’ANIMA NELLA SERPE
NOTE
Porte: h21

Ingresso: 10€ - SOLO IN CASSA

Prima band: 21:30
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