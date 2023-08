DETTAGLI EVENTO MONTELAGO CELTIC FESTIVAL 03/08/2023 LOCALITA` TAVERNE - SERRAVALLE DI CHIENTI (MC) GRUPPI

IGORRR (palco principale) +

PERCIVAL SCHUTTENBACH (palco principale)



MASSIMO GIUNTINI & THE WILLOS (Mortimer Pub) +

PLANTEC (Mortimer Pub) NOTE

Inizio concerti: 15:45



Ingresso: 70€ prevendite online sold out biglietteria in loco



COME ARRIVARE

IN AUTO

Dalla costa adriatica: da Civitanova Marche prendere la superstrada direzione Macerata/Foligno fino all’uscita di Colfiorito. Poi seguire la segnaletica del Festival.

Dalla costa tirrenica: da Foligno prendere la superstrada direzione Civitanova Marche fino a Colfiorito. Poi seguire la segnaletica del Festival.

IN TRENO

Raggiungere la stazione di Foligno e da lì usufruire del servizio bus-navetta o prendere un taxi collettivo.