DETTAGLI EVENTO BAY FEST 2023 (day 1) 12/08/2023 VIALE PINZON 227 - IGEA MARINA (RIMINI) GRUPPI

THE TOY DOLLS +

UK SUBS +

PULLEY +

SCREAM +

VERSUS THE WORLD +

SVETLANAS +

VITA NOVA NOTE

Inizio: h17



Biglietti per le singole giornate in vendita su Ticketmaster, DICE e TicketOne

Abbonamenti disponibili su Ticketmaster e Ticketone

Pacchetti festival + camping disponibili solo su Ticketmaster