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THE REAL MCKENZIES

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NUCLEAR POWER TRIO: disponibile un video dall'ultimo album
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THE HALO EFFECT: il nuovo disco è previsto per il 2024
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IRON MAIDEN: aggiornamento sulle condizioni di salute di Nicko McBrain
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NERVOSA: dettagli e singolo del nuovo album ''Jailbreak''
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