09/08/23
HUMANITY`S LAST BREATH
Ashen
11/08/23
SARAYASIGN
The Lions Road
11/08/23
TARJA
Rocking Heels
11/08/23
KATAKLYSM
Goliath
11/08/23
MEGAHERZ
In Teufels Namen
11/08/23
THE MYSTICAL HOT CHOCOLATE ENDEAVORS
A Clock without a Craftsman
11/08/23
SUNDRESSED
Sundressed
11/08/23
NEAL MORSE
The Dreamer - Jospeh. Part One
11/08/23
THE HIVES
The Death of Randy Fitzsimmons
05/08/23
METAL FOR EMERGENCY
OPEN AIR - FILAGO (BG)
05/08/23
BARDOMAGNO
LA SETTIMANA MEDIOEVALE - TRANI (BT)
05/08/23
HELLRIPPER + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
05/08/23
SOLOMACELLO FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
05/08/23
TAVERNELLE ROCK FEST
PIAZZALE AMENDOLA - TAVERNELLE (PG)
05/08/23
40 FINGERS
TEATRO ARENA CONCHIGLIA - SESTRI LEVANTE (GE)
06/08/23
BARDOMAGNO
MURGANTIA MEDIOEVALE - MORCONE (BN)
06/08/23
MAGNOLIA STONE FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
06/08/23
BOBBY`S SUMMER FEST
PARCO COMUNALE - SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI (CB)
06/08/23
40 FINGERS
PIAZZA PIEMONTE - ROATTO (AT)