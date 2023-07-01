09/08/23
HUMANITY`S LAST BREATH
Ashen
11/08/23
SARAYASIGN
The Lions Road
11/08/23
URNE
A Feast On Sorrow
11/08/23
STREETLIGHT
Ignition
11/08/23
KATAKLYSM
Goliath
11/08/23
MEGAHERZ
In Teufels Namen
11/08/23
TARJA
Rocking Heels
11/08/23
SUNDRESSED
Sundressed
11/08/23
LANCER
Tempest
11/08/23
HELL IN THE CLUB
F.U.B.A.R.
06/08/23
BARDOMAGNO
MURGANTIA MEDIOEVALE - MORCONE (BN)
06/08/23
MAGNOLIA STONE FEST
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
06/08/23
BOBBY`S SUMMER FEST
PARCO COMUNALE - SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI (CB)
06/08/23
40 FINGERS
PIAZZA PIEMONTE - ROATTO (AT)
08/08/23
CALIGULA\'S HORSE + I BUILT THE SKY + PROJECT MISHRAM + ASYMMETRIC UNIVERSE + TOLIMAN
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
08/08/23
SASQUATCH
BLAH BLAH - TORINO
08/08/23
PFM
ABBAZIA BENEDETTINA S. EUFEMIA - LAMEZIA TERME (CZ)
09/08/23
DROPKICK MURPHYS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA
10/08/23
SPIRIT MOTHER
CASCINA BELLARIA - SEZZADIO (AL)
12/08/23
AGGLUTINATION METAL FESTIVAL
SCUOLE MEDIE - CHIAROMONTE (PZ)