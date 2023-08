DETTAGLI EVENTO FRANTIC FEST 2023 (DAY 2) 18/08/2023 TIKITAKA VILLAGE FRANCAVILLA AL MARE (CH) GRUPPI

I AM MORBID 🇺🇸 (𝗖𝗼𝘃𝗲𝗻𝗮𝗻𝘁 𝗦𝗲𝘁)

ASPHYX 🇳🇱

GATECREEPER 🇺🇸

FULCI 🇮🇹

ARTIFICIAL BRAIN 🇺🇸

PARTY CANNON 🇬🇧

CAPRA 🇺🇸

DEVOID OF THOUGHT 🇮🇹

GOLEM OF GORE 🇮🇹

SLUG GORE 🇮🇹

THECODONTION 🇮🇹 NOTE

Orario: 16:00



🎟️ 𝗕𝗜𝗚𝗟𝗜𝗘𝗧𝗧𝗜/𝗔𝗕𝗕𝗢𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜

www.franticfest.it/biglietti

⏳ 𝗙𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗲𝘇𝘇𝗮𝗻𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝟵 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼

Biglietto giornaliero in prevendita: 40 + d.p.

Abbonamento in prevendita: 95 + d.p.

🕰️ 𝗗𝗮𝗹 𝟭𝟬 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗲 𝗮𝗹 𝗯𝗼𝘁𝘁𝗲𝗴𝗵𝗶𝗻𝗼:

Biglietto giornaliero: 50

Abbonamento 125

⚔️ 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗰𝗸 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝟯𝟭 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼

(Abbonamento + t-shirt esclusiva, borraccia e tote bag)

❓ 𝗔𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼 𝗱𝗮 𝘀𝗮𝗽𝗲𝗿𝗲:

Labbonamento include laccesso allOpening Party del 16 agosto

Bambini e ragazzi fino a 15 anni entrano GRATIS