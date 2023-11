DETTAGLI EVENTO DESECRATION OF THE GRAVE FEST 11/11/2023 SLAUGHTER CLUB VIA TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI) GRUPPI

- Corpsessed (Death Metal - Finland)



- Wombbath (Death Metal - Sweden)



- Embrace of thorns (Black/death metal Greece)



- Rebaelliun (Death metal - Brasil)



- Repulsive vision (Death metal - UK)



- Exitium (Death/Black metal - ITA)

NOTE

Start: 18.00

Ticket: 30€



Info Prenotazioni/Biglietti: Gravesinbookings@hotmail.com



Possibilità di cenare al locale

