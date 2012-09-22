     
 
IN EVIDENZA
Album

Extreme
Six
Autoprodotti

Triumpher
Storming the Walls
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

18/08/23
HORRENDOUS
Ontological Mysterium

18/08/23
DEAD TALKS
Veneration of the Dead

18/08/23
VALKEAT
Fireborn

18/08/23
RINGWORM
Seeing Through Fire

18/08/23
OBLIVION PROTOCOL
The Fall of the Shires

18/08/23
THE DEAD DAISIES
Best Of

18/08/23
ATREYU
The Moment You Find Your Flame [EP]

18/08/23
UNBLESSED DIVINE
Portal to Darkness

18/08/23
AEROSMITH
Greatest Hits

18/08/23
ORBIT CULTURE
Descent

CONCERTI

17/08/23
ARTIFICIAL BRAIN + DEVOID OF THOUGHT
CENTRALE66 - MODENA

17/08/23
WHILE SHE SLEEPS
PARCO DELLA MUSICA - PADOVA

17/08/23
MARLENE KUNTZ
MONTAGNA MOLISE FESTIVAL - CAMPITELLO MATESE (CB)

17/08/23
FRANTIC FEST 2023 (DAY 1)
TIKITAKA VILLAGE – FRANCAVILLA AL MARE (CH)

17/08/23
I AM MORBID
CUEVAROCK LIVE– STRADA EX PROVINCIALE QUARTUCCIU-GANNI QUARTUCCIU (CA)

17/08/23
FESTA DI RADIO ONDA D\'URTO
AREA FESTE VIA SERENISSIMA - BRESCIA

18/08/23
MARLENE KUNTZ
PIAZZA ORSINI DEL BALZO – MESAGNE (BR)

18/08/23
FRANTIC FEST 2023 (DAY 2)
TIKITAKA VILLAGE – FRANCAVILLA AL MARE (CH)

18/08/23
BLERA IN ROCK (day 1)
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - BLERA (VT)

19/08/23
FRANTIC FEST 2023 (DAY 3)
TIKITAKA VILLAGE – FRANCAVILLA AL MARE (CH)
DETTAGLI EVENTO
RIVERSIDE OPEN AIR AARBURG
25/08/2023
RIVERSIDE ARENA, Badstrasse 4663 Aarburg (Svizzera)
GRUPPI
MEGADETH
KROKUS
DROPKICK MURPHYS
TRAPPED BULL
NOTE
Orario: 16:00

Biglietti su Ticketcorner.ch
ULTIMI COMMENTI
17/08/2023 - 07:42
WOLVES IN THE THRONE ROOM: dettagli e singolo del nuovo EP ''Crypt of Ancestral Knowledge''
16/08/2023 - 12:32
OCEANS OF SLUMBER: firmano con Season of Mist
16/08/2023 - 08:02
SVALBARD: realizzano un video per ''How To Swim Down''
16/08/2023 - 21:17
ALICE COOPER: presentato il live video di ''School's Out''
16/08/2023 - 08:32
HORRENDOUS: tutto il nuovo disco ''Ontological Mysterium'' in streaming
16/08/2023 - 08:13
PRIMORDIAL: a settembre il nuovo ''How It Ends'', ascolta un singolo
13/08/2023 - 20:48
EARTHSIDE: i dettagli del secondo album, ''Let the Truth Speak''
12/08/2023 - 12:15
FATES WARNING: non usciranno più nuovi album
14/08/2023 - 17:22
URFAUST: si sciolgono, tutto il nuovo ''Untergang'' in streaming
10/08/2023 - 08:13
IRON SAVIOR: aggiornamenti sulle condizioni di Piet Sielck
ULTIMI COMMENTI
14/02/2023
Articolo
INFERNUM METALLUM
Storie e leggende del black metal in Italia
23/06/2023
Intervista
FROZEN CROWN
Meno elfi, più streghe!
14/08/2023
Articolo
KORN
Korn Kovers - Rivisitazioni in chiave nu metal
11/08/2023
Live Report
LACUNA COIL
Villa Bellini, Catania, 04/08/2023
22/09/2012
Articolo
RACCONTARE IL MITO
# 30 Deep Purple, Palazzo della Civiltà Italiana (RM), 05/09/1987
ULTIMI COMMENTI
80
85
87
99
52
75
95
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     