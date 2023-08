DETTAGLI EVENTO GO DOWN RECORDS 20TH ANNIVERSARY FEST 13/08/2023 VILLA ALBRIZZI MARINI, VIA T. RUBELLI 1 - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) GRUPPI

NICK OLIVERI's MONDO GENERATOR (USA) + PREHISTORIC PIGS + MALOTA + THE MAGOGAS NOTE

Dalle ore 19:00



Ingresso 15 euro con cd Go Down Records in omaggio Riservato ai soci Acsi