     
 
IN EVIDENZA
Album

Extreme
Six
Autoprodotti

Desolate Realm
Legions
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

11/08/23
HELL IN THE CLUB
F.U.B.A.R.

11/08/23
URNE
A Feast On Sorrow

11/08/23
NEAL MORSE
The Dreamer - Jospeh. Part One

11/08/23
KATAKLYSM
Goliath

11/08/23
THE MYSTICAL HOT CHOCOLATE ENDEAVORS
A Clock without a Craftsman

11/08/23
SARAYASIGN
The Lions Road

11/08/23
STREETLIGHT
Ignition

11/08/23
MEGAHERZ
In Teufels Namen

11/08/23
TARJA
Rocking Heels

11/08/23
SUNDRESSED
Sundressed

CONCERTI

10/08/23
SPIRIT MOTHER
CASCINA BELLARIA - SEZZADIO (AL)

11/08/23
NIHILO + IMPIETY
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

12/08/23
AGGLUTINATION METAL FESTIVAL
SCUOLE MEDIE - CHIAROMONTE (PZ)

12/08/23
SICK TAMBURO
SPAZIO SANDRO PERTINI - PERIGNANO LARI (PI)

12/08/23
FESTA DI RADIO ONDA D’URTO
AREA FESTE VIA SERENISSIMA - BRESCIA

12/08/23
BAY FEST 2023 (day 1)
VIALE PINZON 227 - IGEA MARINA (RIMINI)

12/08/23
DAVIDE VAN DE SFROOS
CAMPO DI BRENZONE - (VR)

12/08/23
BAMBÙ FESTIVAL 2023 (day 3)
PARCO FLUVIALE ALEX LANGER - MONTE URANO (FM)

13/08/23
BEARTOOTH + GUESTS
FESTA RADIO ONDA D’URTO - BRESCIA

13/08/23
MARLENE KUNTZ
SPAZIO SANDRO PERTINI - PERIGNANO LARI (PI)
DETTAGLI EVENTO
NIHILO + IMPIETY
11/08/2023
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
GRUPPI
H 21 Nihilo
H 22 IMPIETY
NOTE
Apertura porte 20.00

💳 BIGLIETTI: 15€ Disponibili in cassa
🔸 INGRESSO CON TESSERA ACSI 👈🏻
LINK per il tesseramento online: https://entro.in/slaughterclub
ULTIMI COMMENTI
10/08/2023 - 07:39
CANNIBAL CORPSE: ecco il video di ''Summoned for Sacrifice''
09/08/2023 - 18:19
AGGLUTINATION METAL FESTIVAL: pubblicati gli orari della ventisettesima edizione
10/08/2023 - 08:06
SULPHUR AEON: dettagli e singolo del nuovo ''Seven Crowns And Seven Seals''
10/08/2023 - 08:13
IRON SAVIOR: aggiornamenti sulle condizioni di Piet Sielck
09/08/2023 - 16:29
CRYPTOPSY: in streaming la clip di ''Flayed the Swine''
09/08/2023 - 16:10
BATTLE BEAST: nel nostro paese per una data il prossimo febbraio
07/08/2023 - 08:44
METALLIZED: nota della redazione
08/08/2023 - 17:21
RONNIE ATKINS: rivelati i dettagli del nuovo album solista, ascolta ''Trinity''
03/08/2023 - 12:20
IRON MAIDEN: aggiornamento sulle condizioni di salute di Nicko McBrain
03/08/2023 - 14:27
ANTHRAX: aggiornamenti sulle sessioni di registrazione del nuovo album
ULTIMI COMMENTI
23/06/2023
Intervista
FROZEN CROWN
Meno elfi, più streghe!
20/10/2022
Live Report
URIAH HEEP
Teatro Dal Verme, Milano (MI), 18/10/2022
29/07/2023
Live Report
LUPPOLO IN ROCK
DAY 1 - Parco delle Colonie padane, Cremona (CR), 21/07/2023
30/07/2023
Live Report
LUPPOLO IN ROCK
DAY 2 - Parco delle Colonie Padane, Cremona, 22/07/2023
22/07/2023
Live Report
IRON MAIDEN + STRATOVARIUS + EPICA + BLIND CHANNEL + THE RAVEN AGE
The Return of the Gods Festival DAY 2 - Ippodromo SNAI San Siro, Milano, 15/07/2023
ULTIMI COMMENTI
80
75
93
78
83
97
84
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     