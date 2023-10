DETTAGLI EVENTO THE DEAD DAISIES 08/11/2023 LIVE MUSIC CLUB VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI) GRUPPI

THE DEAD DAISIES NOTE

🎫 Biglietti disponibili su Mailticket e Ticketone

Prezzo del biglietto in prevendita: € 30,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 35,00



THE DEAD DAISIES celebreranno il proprio decennale con una serie di date in cui suoneranno una scaletta greatest hits per promuovere il loro nuovo “Best Of” album, in uscita prossimamente. Oltre a Corabi, sul palco del Live Music Club saliranno anche David Lowy (chitarra), Doug Aldrich (chitarra), Brian Tichy (batteria) e Michael Devin (basso).

> Unica data italiana a novembre <