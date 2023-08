DETTAGLI EVENTO THE RUMPLED + GOTTO ESPLOSIVO 19/08/2023 AREA LIVE PARCO TITTONI VIA LAMPUGNANI, 62 - DESIO (MB) GRUPPI

THE IRISH PARTY:



THE RUMPLED + GOTTO ESPLOSIVO NOTE

🎫 Prevendita 5 + ddp

https://www.mailticket.it/manifestaz.../S936/the-irish-party

🎫 Biglietti disponibili in cassa (5) dalle 19:30

⏰ Live dalle 21:30 circa

Apertura cassa e cucina ore 19:30

🌲 𝗕𝗢𝗦𝗖𝗛𝗘𝗧𝗧𝗢

INGRESSO SEMPRE GRATUITO

Bar, griglieria, lucine e relax

🏛 𝗔𝗥𝗘𝗔 𝗟𝗜𝗩𝗘

Ingresso previo acquisto del biglietto, online o direttamente in cassa