11/08/23
HELL IN THE CLUB
F.U.B.A.R.
11/08/23
URNE
A Feast On Sorrow
11/08/23
NEAL MORSE
The Dreamer - Jospeh. Part One
11/08/23
KATAKLYSM
Goliath
11/08/23
THE MYSTICAL HOT CHOCOLATE ENDEAVORS
A Clock without a Craftsman
11/08/23
SARAYASIGN
The Lions Road
11/08/23
STREETLIGHT
Ignition
11/08/23
MEGAHERZ
In Teufels Namen
11/08/23
TARJA
Rocking Heels
11/08/23
SUNDRESSED
Sundressed
10/08/23
SPIRIT MOTHER
CASCINA BELLARIA - SEZZADIO (AL)
11/08/23
NIHILO + IMPIETY
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
11/08/23
RECORD MUNDIAL + SPROLOQUIO
COMICS BAR VIA A. LOCATELLI, 32 - MARTINENGO (BG)
12/08/23
AGGLUTINATION METAL FESTIVAL
SCUOLE MEDIE - CHIAROMONTE (PZ)
12/08/23
SICK TAMBURO
SPAZIO SANDRO PERTINI - PERIGNANO LARI (PI)
12/08/23
FESTA DI RADIO ONDA D’URTO
AREA FESTE VIA SERENISSIMA - BRESCIA
12/08/23
BAY FEST 2023 (day 1)
VIALE PINZON 227 - IGEA MARINA (RIMINI)
12/08/23
DAVIDE VAN DE SFROOS
CAMPO DI BRENZONE - (VR)
12/08/23
BAMBÙ FESTIVAL 2023 (day 3)
PARCO FLUVIALE ALEX LANGER - MONTE URANO (FM)
13/08/23
BEARTOOTH + GUESTS
FESTA RADIO ONDA D’URTO - BRESCIA